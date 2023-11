Stroncone: Presilde compie 100 anni e festeggia con familiari e sindaco

LE FOTO

Festa grande lunedì a Stroncone per i 100 anni di Presilde Francesconi, che ha celebrato l’importante traguardo circondata dall’affetto dei propri familiari – a partire dalle figlie Elsa e Giuseppina – e anche con la presenza delle istituzioni. Il sindaco di Stroncone, Giuseppe Malvetani, non è voluto mancare all’evento, consegnando una targa alla signora Presilde a nome dell’amministrazione e della comunità stronconese. Nata a Terni il 6 novembre del 1923, Presilde Francesconi è vedova di Antonio Massarelli, scomparso 43 anni fa. Una volta sposati, hanno sempre vissuto a Stroncone lavorando come agricoltori. Tenace e intraprendente, dopo la scomparsa di Antonio, Presilde ha tirato avanti la famiglia da sola. Sempre a testa alta e coraggiosa di fronte alle cose più e meno belle della vita.