Stroncone: tre giorni fra natura e spirito al monastero di San Simeone

Una ‘tre giorni’ dedicata a natura e spirito e aperta ad un massimo di 25 persone. È quella organizzata dal 30 giugno al 2 luglio prossimi al monastero di San Simeone (Stroncone) dai ‘Ricostruttori nella preghiera’. L’evento, che rientra nel calendario di iniziative ribattezzato ‘Erbe nel monastero’, si articola in tre giorni di condivisione e approfondimento del mondo vegetale. Oltre al pernottamento sono previsti colazione, pranzo, cena tra natura e spirito nell’antico monastero situato nei boschi di Stroncone. A questo link è possibile scaricare il programma dettagliato. Per partecipare è necessaria la pre iscrizione (è prevista una richiesta di rimborso spese) e per tutte le informazioni è possibile contattare il numero 348.9016431.

