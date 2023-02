Superbike, in Australia Petrucci conferma la top ten in gara2

Danilo Petrucci conclude il weekend debutto in Australia nel mondiale Superbike con due top ten. Il ternano della Ducati – Barni Racing Team – ha chiuso la sfida domenicale sul circuito di Phillip Island al 9° posto, a 18 secondi dal vincitore e campione del mondo in carica Bautista. La prossima settimana si torna subito in pista per l’appuntamento sul Mandalika international street circuit, in Indonesia.

Parla il ternano

“È stata una domenica – il commento di Petrucci – non facile. Stamani c’era molto vento e ho perso fiducia sull’anteriore. Nella Superpole Race ho pagato il fatto di non avere esperienza sulle gare corte, ho preso qualche sportellata in partenza e ho fatto un primo giro pessimo. In una gara di soli 10 giri non puoi permettertelo, devo ancora prendere le misure. In gara 2 non avevo il passo per stare con il gruppetto dei primi cinque, ma a metà gara mi ero avvicinato e ci ho creduto. Poi Aegerter mi ha sorpassato e non sono riuscito a seguirlo perché non sono a posto con il setup, perdevo nei curvoni veloci e pagavo qualche decimo a giro. L’obiettivo è stare più avanti, ci manca ancora qualcosa, ma non siamo così lontani. Abbiamo lavorato bene – conclude – e posso essere contento dei progressi che abbiamo fatto insieme alla squadra».