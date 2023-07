Superbike, Petrucci scatenato in rimonta: podio a Most

Un avvio difficile, poi rimonta e top 3 ottenuta. Gara1 particolare sul circuito di Most per la tappa ceca del mondiale Superbike: meteo incerto e incertezza gomme, fatto sta che Danilo Petrucci è andato in crescendo ed alla fine ha centrato il podio. Per il pilota di Terni del Barni Racing Team c’è il terzo posto alle spalle di Jonathan Rea e Toprak Razgatlıoğlu. Niente da fare per Scott Redding, superato dal centauro umbro senza troppi patemi a metà gara. Domenica si replica. «Sono molto contento di questo podio, è stata davvero una buona giornata, il team ha lavorato alla grande fin dalle qualifiche di stamattina. Devo dire che una gran parte del merito della scelta delle gomme è stata di Barni – il commento di Petrux – che mi ha spinto ad usare le intermedie che io non avevo mai usato, ma che si sono rivelate la scelta vincente per arrivare sul podio. Sono molto contento, miglior Ducati, nuovamente miglior team indipendente e un altro podio; tutto questo fa sicuramente bene e dà molta forza per domani. Siamo sicuramente veloci in tutte le condizioni e sarebbe bello poter risalire sul podio».

