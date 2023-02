Tennistavolo a Terni, 163 atleti per i campionati italiani under 21 e 19

Una competizione da 163 atleti suddivisi in under 21 e 19. Sono in arrivo a Terni i campionati italiani giovanili del tennistavolo: da venerdì a domenica i giovani talenti saranno protagonisti al palazzetto De Santis con partenza alle 8.30 con le gare a squadre.

I numeri

In gara 119 atleti (55 under 21 e 64 under 19) e 44 atlete (13 under 21 e 31 under 19), impegnati fino a domenica 26. le compagini saranno 11 nell’Under 19 e 16 nell’Under 21 maschili, poi 7 nell’under 19 e 6 nell’under 21 femminili. Campioni in carica dei singolari sono nell’under 21 Gaia Monfardini (Tennistavolo Castel Goffredo) e Carlo Rossi (Marcozzi Cagliari) e nell’Uunder 19 Aurora Cicuttini (TT Castel Goffredo) e Andrea Puppo (allora tesserato per il Tennistavolo Reggio Emilia e attualmente per l’Apuania Carrara). Monfardini e Rossi potranno difendere i titoli, mentre Cicuttini è salita di settore e Puppo sarà assente.