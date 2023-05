Tennistavolo: Terni ospita le finali nazionali dei campionati studenteschi

Il palatennistavolo ‘De Santis’ di Terni, dal 16 al 18 maggio, ospiterà la finale nazionale dei campionati studenteschi di tennistavolo. L’arrivo delle rappresentative è atteso per il pomeriggio di martedì 16 – con cerimonia di apertura della manifestazione – mentre le gare inizieranno la mattina successiva e le finali sono in programma nella giornata di giovedì 18. In campo, per l’organizzazione, il ministero dell’Istruzione, l’Ufficio scolastico regionale dell’Umbria.

SCARICA LA BROCHURE CON IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE (.PDF)