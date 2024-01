Ternana: in arrivo il terzino Tommaso Corazza dal Bologna

di Gianni Giardinieri

Alla vigilia della ripresa del campionato dopo la sosta (la Ternana affronterà il Bari domani alle ore 14) conferenza stampa congunta di mister Breda e del direttore sportivo Capozucca. Molta curiosità per conoscere le prossime mosse di calciomercato e soprattutto per capire l’evoluzione della trattativa per portare in rossoverde l’estroso trequartista Gaston Pereiro. In arrivo il terzino Tommaso Corazza dal Bologna. Di seguito le dichiarazioni dei protagonisti.

Capozucca

«Farò il punto sul mercato. Celli è andato al Catania a titolo definitivo, per suo espresso desiderio. Ha dato merito anche ad un suo compagno (Favasuli). Corrado va in prestito al Modena via Inter. A livello morale, dopo Lecco, mentre tutti festeggiavano la vittoria lui era in disparte. Gli ho chiesto come mai e lui si è messo a piangere, dicendo che non gli riusciva più niente. Va in prestito perché come sapete l’Inter ha un diritto di recompra fino a giugno 2024. Spero si riprenda e torni il Corrado che conoscevo. Il presidente non voleva assolutamente che Corrado fosse ceduto ma poi l’ho convinto. Per Travaglini è stato un tira e molla, poi ho deciso di mandarlo a Taranto perché la prossima settimana arriverà un giovane al suo posto. A tal proposito lavorare con i giovani e farli giocare consente di avere prospetti di ottima qualità. È chiaro che stiamo rischiando con questa politica fatta di tanti giovani. Falletti è stata una cessione non voluta dalla società. La prima proposta di rinnovo l’abbiamo fatta il 14 settembre 2023, la seconda una settimana dopo aumentando i compensi. Entrambe non sono state accettate. Falletti mi ha sempre detto che il suo ciclo alla Ternana era finito. Io l’ho sempre apprezzato ma lui voleva andare via. A Cremona Falletti ha firmato il contratto della vita. Il giocatore sarebbe restato contro voglia e quindi è stato giusto lasciarlo andare. Ribadisco, è stato Falletti a chiedere la cessione. Abbiamo offerto a Cesar un contratto importante, per le disponibilità della Ternana, sicuramente il più alto della rosa. Stiamo valutando le uscite di Viviani e di Garau. In entrata Carboni sostituisce Corrado, Faticanti gioca davanti alla difesa e N’Guessan è un difensore centrale. Zuberek lo abbiamo preso per avere una punta centrale in più. L’ ho preso in prospettiva per il prossimo campionato, perché perderemo sicuramente Raimondo. Boloca è una scommessa, suggerito da un mio amico giornalista ligure. Vediamo come va. Gaston Pereiro potrebbe essere l’ultimo tassello, che potremmo fare lunedì. Ancora oggi mi ha mandato un messaggio nel quale mi dice di voler venire a Terni a tutti i costi. Il suo procuratore vorrebbe mandarlo in Turchia ma il giocatore vuol venire da noi. È un giocatore ‘particolare’, un po’ pigro, ma quando si accende è capace di vincere le partite da solo. Sono convinto, al 60/70%, che l’operazione andrà in porto».

Rischio giovani

«Lucchesi, ad esempio, meritava di giocare da almeno due mesi prima del suo esordio. Se si chiede a calciatori esperti come Casasola cosa pensino dei giovani vedrete che i giudizi saranno entusiasti. Il Frosinone lo scorso anno ha vinto il campionato con tanti giovani. L’importante è che siano forti. Il rischio comunque è calcolato».

Breda

«Siete fortunati perché non ho mai visto un direttore così bravo. I ragazzi giovani che sono arrivati sono bravi, ve lo assicuro. Carboni era in prima squadra e in questa categoria non c’entra niente. Quello del Bologna che arriverà va in panchina in prima squadra. Dal punto di vista numerico siamo aumentati un po’ e nelle dinamiche di squadra ho più alternative. Ho fatto altri mercati e so cosa succede di solito. Avere tutta la squadra all’11 gennaio è tanta roba considerando anche i due arrivi che dovrebbero concretizzarsi lunedì. Anche io ho parlato con Falletti e non c’era niente da fare. Adesso dobbiamo solo pensare a Bari, che per noi è importantissima».