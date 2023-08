Ternana: passa anche la Cremonese con un gol di Coda

di G.G.

Terza sconfitta consecutiva per la Ternana, la seconda in casa. Dopo la Sampdoria, è la Cremonese a violare il Liberati, con un gol di Coda al 65′. Anche stavolta, però, la Ternana avrebbe meritato molto di più, se non altro un pareggio che avrebbe avuto il sapore del “brodino”, permettendo alla formazione di mister Lucarelli di conquistare i primi punti della stagione. Peccato perchè con l’espulsione di Ravanelli la partita sembrava poter girare a favore delle Fere ed invece, pochi minuti dopo il rosso, la Cremonese è riuscita a passare in vantaggio. Chiaro che ora il compito principale di Lucarelli sarà quello di motivare la squadra e convincerla del fatto che prima o poi, proseguendo con queste prestazioni, anche la classifica comincerà a sorridere.

La cronaca del match

Secondo appuntamento casalingo stagionale per la Ternana, chiamata ad affrontare la retrocessa Cremonese, vogliosa di tornare nella massima serie già al primo tentativo. Ternana con un 3-5-1-1 piuttosto prudente, con Lucarelli che decide di schierare Capuano (dopo Bogdan e Sorensen rispettivamente alla prima e alla seconda partita) difensore centrale, con braccetto destro Diakitè e braccetto sinistro Mantovani. In porta, al contrario di quanto prospettato dal tecnico di Livorno (Brazao dal primo minuto), gioca ancora Iannarilli. In mezzo vertice basso Labojko, con mezzali Favasuli e Luperini. Casasola e Celli quinti di centrocampo. Falletti trequartista dietro Favilli. Subito in campo bomber Coda per la Cremonese, proveniente dal Genoa. Da segnalare la presenza dell’ex Sernicola.

Primo tempo

Prima occasione del match per la Cremonese al 12′, con Ghiglione che scende sulla destra e rimette un cross tagliato al centro. Il colpo di testa di Coda termina di poco alto sopra la traversa. Un minuto dopo azione identica ma con svolgimento da sinistra. Stavolta è Vazquez a mettere alto su cross di Sernicola.

Prima, grande, occasione per la Ternana al 28′, con Falletti che apre il campo con uno sventaglio da 40 metri. La palla è perfetta per Casasola che arriva sul fondo e mette al centro rasoterra. Sventa in angolo dalla propria area piccola Lochosvhili, rischiando l’autogol. Al 35′ si conferma l’asse Falletti-Casasola, con l’uruguagio che serve lárgentino con un altro sventaglio perfetto. Il numero 15 rossoverde si accentra e lascia partire un sinistro velenoso che sfiora l’incrocio dei pali. Occasione al 37′ per la Cremonese con Sernicola che raccoglie una rimessa sbagliata di Luperini e calcia senza pensarci troppo. Il tiro, deviato da un rossoverde, impegna Iannarilli in una parata, non facile, ad una mano. Altra ottima occasione per le Fere al 44′ con Falletti, che approfitta di un errore della retroguardia cremonese per rubare palla e fiondarsi in area avversaria. Il tiro è deviato in angolo.

Secondo tempo

Pronti via e subito Coda improvvisa dal nulla un tiro potente da fuori area che costringe Iannarilli ad una complicata deviazione in angolo. La Ternana reagisce al 53′ con Raimondo che riceve una palla filtrante da Casasola e senza pensarci su calcia forte di destro sul primo palo di Sarr, che respinge in angolo. Al 56′ ripartenza velocissima della Cremonese che sfiora il gol ma la riconquista della palla è clamorosamente viziata da un fallo su Favasuli, che Manganiello non fischia. Al 61′ svolta del match: Ravanelli viene espulso per doppia ammonizione (la seconda per un duro fallo per Falletti). La partita, però, gira decisamente a favore della Cremonese, che trova il gol su angolo con il solito Coda, che ribadisce in rete un precedente colpo di testa avversario da calcio d’angolo. La Ternana cerca la reazione immediata ed al 70′ è il palo a negare il gol del pareggio a Corrado, autore di una bella iniziativa personale. Partita stregata per le Fere: al 73′ Mantovani scaglia un destro rasoterra potente deviato da Bianchetti. Sarr compie un vero miracolo con una respinta che lascia la palla scorrere lentamente sulla riga di porta. Mossa della disperazione per Lucarelli a sette minuti dal termine: dentro Di Stefano per Casasola e passaggio al 4-2-4. Due buone occasioni nei minuti finali, con Dionisi e Di Stefano che da lontano impegnano Sarr.

Tabellino

Ternana (3-5-2): Iannarilli, Diakitè, Capuano, Mantovani, Casasola, Celli, Favasuli, Labojko, Luperini, Falletti (c), Favilli. All.: Cristiano Lucarelli

Cremonese (4-4-1-1): Sarr, Ravanelli, Pickel, Sernicola, Ghiglione, Castagnetti (c), Vazquez, Abrego, Lochoshvili, Coda, Zanimacchia. All.: Davide Ballardini

Arbitro: Manganiello

Assistenti: Di Gioia, Belsanti

IV Ufficiale: Maccarini

Var: La Penna

Avar: Marinelli

Marcatori: 65′ Coda (c)

Sostituzioni: 46′ Raimondo per Favilli (T), Collocolo per Abrego (c), 63′ Bianchetti per Zanimacchia (c), 66′ Corrado e Dionisi per Diakitè e Luperini (T), 77′ Pyyhtia per Labojko (T), 84′ Di Stefano per Casasola (T), 86′ Bertolacci per Castagnetti e Tsadjout per Coda (c)

Ammonizioni: 33′ Ravanelli (c), 40′ Castagnetti (c), 49′ Diakitè (T), 56′ Lucarelli (T)

Espulsioni: 61′ Ravanelli (c) per doppia ammonizione