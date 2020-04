Fere, un mese senza gare a tutto aiuti covid. Accordo stipendi

«Chiudere la stagione». Quasi tutti d’accordo – 58 presidenti su 60, come dichiarato in avvio di settimana da Salvatore Caiata del Potenza – sulla necessità di concludere l’annata in serie C a causa dell’emergenza sanitaria per la diffusione del covid-19, Stefano Bandecchi in primis come già ribadito – più volte ripetuto – da un paio di settimane: siamo ad un mese dall’ultima gara ufficiale giocata dalla Ternana, ad Avellino, e il mondo del calcio ancora non ha preso una piega ben definita in merito all’immediato futuro. D’altronde se i vertici federali cambiano opinione un giorno sì e l’altro pure è difficile avere una linea. Un periodo nel quale la società di via della Bardesca si è messa in evidenza per l’aiuto a tutto campo offerto sia all’ospedale che per i cittadini più in difficoltà. Intanto il direttore sportivo Luca Leone ha confermato l’accordo sul taglio delle retribuzioni.

AVELLINO-TERNANA 2-0, UN MESE FA L’ULTIMA GARA ROSSOVERDE

Il contesto

Al netto delle dichiarazioni formali – non dei presidenti, che invece sono netti da sempre – nei comunicati e nelle interviste, la situazione è ben delineata. Volontà di terminare anzitempo l’annata e bisogno di abbattere i costi per evitare guai peggiori quando riprenderà l’attività: in serie A e B ovviamente c’è più capacità di resistere ad una situazione del genere, nella terza serie la questione è ben diversa. Basti pensare che già in contesti normali molti club vanno in affanno, figurarsi in epoca coronavirus. L’idea dell’imprenditore livornese è già conosciuta da tempo: cristallizzare la classifica odierna e dar merito – con promozione in B- a chi è davanti a tutti. La Reggina nel caso del raggruppamento rossoverde. Nel contempo le leghe del volley e del basket hanno già ufficializzato il game over.

EMERGENZA CORONAVIRUS – UMBRIAON

Leone e gli stipendi

Tra le misure che via della Bardesca sta adottando – in questi giorni sono al lavoro gli avvocati per limare gli accordi – c’è il taglio degli stipendi. Bandecchi aveva parlato di una decurtazione del 25% in uno dei suoi video social. A parlarne mercoledì è stato il ds Leone: «Si è raggiunto – le sue parole a news.superscommesse – un accordo. I nostri ragazzi sono stati bravi a capire il difficile momento che stiamo attraversando e sono andati incontro alla società, che ci è sempre stata vicina e non ci ha mai fatto mancare nulla. Ci riteniamo delle persone fortunate, abbiamo un dialogo diretto con la dirigenza volto a risolvere la situazione nel miglior modo possibile. Sono sicuro che i calciatori, dalla serie A alla serie C, saranno pronti ad appoggiare i propri club, perché solo il calcio può salvare il calcio: le grandi devono aiutare le più piccole, ci dobbiamo aiutare tra noi per far sì che possa ricominciare tutto nel migliore dei modi». Un ‘patto’ che salvo sorprese sarà ratificato a stretto giro.

GLI AIUTI IN EPOCA COVID-19

Il mese di aiuti

Un mese senza gare che la Ternana ha sfruttato – come continuerà a fare con le consegne dei pacchi alimentari – per offrire il proprio supporto. Donazioni per oltre 100 mila euro a diversi ospedali, tra i quali il ‘Santa Maria’, l’iniziativa ‘Un calcio al virus’ rivolta gli abbonati ed i generi alimentari di prima necessità donati alle famiglie più bisognose del territorio.