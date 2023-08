Terni: 15enne investito da un’auto a San Rocco

Incidente stradale nel pomeriggio di lunedì in strada di San Rocco, a Terni. Un’autovettura Fiat condotta da una donna di 39 anni (S.P. le sue iniziali) ha investito un ragazzo di 15 anni (D.E.S.). Quest’ultimo è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni: si apprende che la prognosi non è riservata e, pertanto, non sussisterebbe alcun pericolo di vita. Sul posto, per i rilievi volti a ricostruire la dinamica del sinistro, sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni. Con loro, gli operatori di Area Sicura per il ripristino delle condizioni di sicurezza della sede stradale.

