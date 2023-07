Terni: 60enne trovato morto in casa. Sospetta overdose

Tragica scoperta nel pomeriggio di giovedì a Terni, in un appartamento di via Brodolini, al civico 8. Un uomo di 60 anni, ternano, è stato trovato senza vita all’interno della propria abitazione e sul posto, per avviare i primi accertamenti volti a ricostruire l’accaduto, si sono portati i carabinieri del comando stazione di Terni. La salma del 60enne è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria nella persona del pm Andrea Claudiani. Anche in ragione degli esiti che avrebbe avuto il sopralluogo dei militari nell’appartamento, unitamente alla informazioni disponibili, gli inquirenti lavorano sull’ipotesi che io decesso sia stato causato dall’assunzione di sostanze stupefacenti. Saranno gli accertamenti medico legali – autopsia ed eventuale esame tossicologico – a chiarire definitivamente il quadro. La morte, in ragione delle condizioni del corpo, sarebbe avvenuta diverse ore prima il ritrovamento, forse nella tarda serata di mercoledì, dopo che l’uomo era stato accompagnato a casa. La triste scoperta è avvenuta nel primo pomeriggio di giovedì, intorno all’ora di pranzo.

Condividi questo articolo su