Terni: 70enne fermato a San Valentino con la cocaina e denunciato

Due persone denunciate a piede libero alla procura di Terni e una segnalata alla prefettura per possesso di stupefacenti. Questo il bilancio di tre distinte attività antidroga messe in atto martedì dai carabinieri del comando provinciale ternano.

Segnalato

La segnalazione amministrativa riguarda un 20enne, incensurato, controllato dai carabinieri del comando stazione di Narni Scalo nei pressi delle scuole della zona – in particolare l’istituto Ghandi, specifica l’Arma – anche con l’ausilio di un’unità cinofila dei carabinieri di Roma. Il ragazzo aveva con sé 0,25 grammi di hashish per uso personale.

Denunciati

A Terni è scattata invece la denuncia per un 70enne di origini napoletane, residente da tempo nel Ternano e già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, controllato dai militari del comando stazione di Collescipoli in via Antonelli, è stato trovato con 4 grammi di cocaina suddivisi in cinque confezioni, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi. Martedì sera, sempre a Terni, i carabinieri del comando stazione di Piediluco hanno denunciato un 40enne ternano, anche lui già noto alle forze dell’ordine, che aveva con sé tre involucri di cellophane contenenti cocaina per un peso di 2 grammi. In questo caso il controllo è scattato in strada Piano di Canale.