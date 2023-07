Terni: 77enne trovato senza vita in un garage di via Marzabotto

Tragica scoperta nella mattinata di mercoledì in un garage di via Marzabotto, a Terni. Un uomo di 77, originario della provincia di Perugia e residente a Terni, è stato trovato senza vita. Sul posto, per i rilievi di rito, si sono portate le forze dell’ordine e gli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziano. Secondo quando appreso, la morte è legata ad un gesto volontario e il fatto è stato portato all’attenzione dell’autorità giudiziaria di Terni per le determinazioni del caso. La salma è stata restituita ai familiari in quanto l’accaduto è risultato chiaro nella sua tragica dinamica.

