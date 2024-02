Terni: ‘abbatte’ il muro di Ast. Ancora un incidente in via Breda

LE FOTO

Incidente stradale nella prima mattinata di martedì in via Breda, a Terni, teatro con una certa costanza di sinistri stradali anche seri. Una donna al volante di un’autovettura Lancia Y, ne ha perso il controllo finendo contro il muro di recinzione delle acciaierie di Terni, sfondandolo in un punto. La donna – 58enne di origini straniere (M.M.M. le sue iniziali) – è stata soccorsa dagli operatori del 118 e trasportata all’ospedale ‘Santa Maria’. Sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni. Con loro, i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza e quindi gli operatori di Area Sicura per la pulizia della carreggiata. In loco anche la vigilanza interna di Ast-Arvedi.