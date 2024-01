Terni: addio a Mauro Desantis, una vita per la danza e per gli altri

Profondo cordoglio a Terni per la scomparsa, dopo una breve malattia, di Mauro Desantis, 64 anni, maestro di danza e dirigente nazionale della Federazione Italiana Danza Sportiva, di cui era anche presidente del comitato umbro. Pluripremiato, anche dal Coni, Desantis con la sua Floridas Danza ha insegnato e fatto ballare intere generazioni che hanno trovato in lui un vero punto di riferimento: tecnico, sportivo ma soprattutto umano. Davvero tanti quelli che lo conoscevano, per quanto compiuto nel mondo della danza ma anche per la sua attività di commerciante con la cartolibreria di Gabelletta, sempre a contatto con il pubblico insieme alla moglie e con l’innata capacità di farsi apprezzare e lasciare in tutti qualcosa di buono. Grazie alla sua vitalità, all’energia, al saper fare ‘squadra’. Ai familiari giungano le condoglianze della redazione di umbriaOn. I funerali di Mauro Desantis si terranno martedì 9 gennaio alle ore 14.30 nella chiesa di Nostra Signora di Fatima (Gabelletta), a Terni. Il capogruppo del Pd in Comune, Francesco Filipponi, parla di «notizia terribile, una vita che finisce troppo presto. A Mauro – scrive via social – mi legano tanti ricordi, per primi quelli familiari con una grande amicizia tra le nostre famiglie. Poi i ricordi della mia infanzia in cartolibreria. Infine i ricordi di tanti saggi della scuola di danza Floridas Danza ai quali ho partecipato con grande piacere. Un grande abbraccio a tutta la famiglia».

