Terni: addio al noto architetto Mario Struzzi

Cordoglio a Terni per la scomparsa dell’architetto Mario Struzzi, 82 anni. Una carriera lunga e prestigiosa, quella del professionista – già presidente dell’Ordine di Terni, a cui era iscritto dal 1969, oltre che impegnato per anni con il suo studio Ls Architettura insieme al collega Paolo Leonelli – caratterizzata da importanti incarichi e progettazioni di caratura internazionale. Mario Struzzi, nel novembre del 2014 era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale lungo la superstrada E45 in cui aveva perso la vita la moglie, Anna Rita Gorini. I funerali del noto architetto ternano, che era stato anche al vertice del Rotary di Terni e Governatore del Distretto 2090, si terranno martedì 31 ottobre alle ore 15 nel duomo di Terni. Tante le testimonianze di cordoglio giunte alla famiglia Struzzi, a cui si associano anche la redazione e l’editore di umbriaOn.it. «Mario Struzzi – è il ricordo di Stefano Cecere, presidente dell’Ordine degli architetti di Terni – è stato una figura determinante per l’Ordine, locale, nazionale e per l’Inarcassa. Professionalmente è stato protagonista di straordinarie progettazioni in ambito civile e pubblico, ben testimoniate dal premio ricevuto per il restauro della piazza inferiore della basilica di San Francesco in Assisi. Ed anche una parte dell’assetto urbano della città di Terni porta la sua firma. Mario – prosegue l’architetto Cecere – è stato un vero punto di riferimento per il nostro Ordine, al pari del past president Marco Struzzi a cui rivolgo un affettuoso pensiero di vicinanza. Personalmente, il forte legame fra le nostre famiglie, in particolare fra Mario e mio padre, è sempre stato dettato da un sincero sentimento di amicizia, profonda e che ha saputo andare oltre gli aspetti lavorativi. Ringrazio umbriaOn per aver voluto testimoniare questo ricordo».

Condividi questo articolo su