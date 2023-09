Terni: ADM e polizia Locale sequestrano 358 giocattoli in tre shop della Cascata delle Marmore

I funzionari del’Agenzia dogane e monopoli di Terni, unitamente agli agenti del comando di polizia Locale, hanno condotto un’operazione «finalizzata alla tutela della salute e sicurezza del consumatore e al contrasto alla contraffazione delle merci nei confronti di tre punti vendita ubicati nei pressi della Cascata delle Marmore». Il controllo, riferisce l’ADM di Terni, ha portato al sequestro amministrativo – ai sensi dell’articolo 13 della legge 689 del 1981 con sanzione amministrativa che va da un minimo di 1.500 a un massimo di 10 mila euro – di 358 articoli giocattoli, che, a seconda dei casi, «sono risultati essere sprovvisti della necessaria marcatura CE o non conforme e/o delle avvertenze in corretta lingua italiana, violando le norme in materia di sicurezza dei prodotti, secondo quanto invece disposto dalla direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli e dal decreto legislativo 6 settembre 2005, numero 206 (Codice del consumo)». L’attività è stata svolta in applicazione del protocollo d’intesa siglato l’11 aprile 2022 dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli – Direzione territoriale per la Toscana e l’Umbria e dal Comune di Terni.

Condividi questo articolo su