Terni: asta a buon fine per una parte della farmacia di corso Tacito

di S.F.

Esito positivo e aggiudicazione provvisoria dopo una serie di rilanci. Evidentemente il locale commerciale era molto ambito: è terminata in questo modo l’asta riguardante l’unità immobiliare da 58 metri quadrati lungo corso Tacito, al civico della farmacia comunale ospedale 1. Il via libera – ora c’è un termine per il pagamento del prezzo saldo, se non viene rispettato non si fa nulla – c’è stato nella mattinata di giovedì. Ad occuparsi della vicenda è stata l’avvocato Ilaria Sciarra, professionista delegata alla vendita.

Semaforo verde

Da quanto risulta l’aggiudicazione è arrivata per una cifra di 185 mila euro dopo più rilanci: l’offerta minima indicata era da 112.500 euro mentre il valore base era fissato a 150 mila euro. L’ingresso al locale commerciale in questione è possibile solo da un altro lato, quello della farmacia comunale (non coinvolta nella vicenda): «Tramite dei gradini si scende verso l’ampio retro del negozio, della superficie netta di circa 26 metri quadrati, adibito a laboratorio, una zona di transito e una parte di ufficio. Al piano superiore un magazzino» da 22 mq. La farmacia «è occupata, con regolare contratto di locazione della tipologia di contratto 6+6, opponibile alla procedura, stipulato in data 1° aprile 2004, da una avviata attività commerciale, con canone di locazione attualmente pari a 2.283,30 euro mensili», la specifica nell’avviso pubblico.