Terni, al Clt si parla de ‘La Rivoluzione Copernicana’

Venerdì 10 marzo alle 18, nella biblioteca del Circolo lavoratori Terni e con l’organizzazione dell’associazione ‘Magna Grecia Viva’ e di Inner Wheel del Rotary, il docente di filosofia Antonio Fresa presenterà ‘La Rivoluzione Copernicana’.

Una sfida culturale

L’analisi e l’interpretazione del mutamento rappresentano da sempre una grande sfida culturale, esistenziale e filosofica. Il divenire della storia e i grandi cambiamenti che si determinano possono essere affrontati come una grande sfida, quasi esaltante, per avvicinarci alla complessità e al nuovo che avanza o possono, al contrario, essere vissute come un’inquietante fonte di paura che quasi paralizza e blocca. Come possiamo rileggere oggi grandi eventi della storia passata per ricavarne qualche suggerimento, indicazione e stimolo per il nostro presente e il nostro futuro? Di questi temi e del valore di alcuni radicali cambiamenti di punto di vista se ne discuterà con il docente di filosofia al liceo scientifico Gandhi di Narni. Alcuni grandi snodi della storia in un’agile ricostruzione con il tono di un dialogo e di una conversazione.