Terni: al CLT weekend fra padel e musica

Proseguono gli eventi di primavera promossi dal Circolo Lavoratori Terni con il supporto di Arvedi AST. Sabato 13 e domenica 14 aprile nella struttura di via Muratori, a Terni, lo sport torna protagonista con il clinic di padel del team di Diego Del Percio, ex giocatore del World Padel Tour e insegnante della Federación de Padél. Il campione, riconosciuto a livello internazionale, svelerà a tutti gli appassionati i segreti per perfezionare la tecnica: l’evento (su prenotazione e a pagamento, 0744.407545 e 392.9053140) è in programma sabato 13 dalle ore 14 alle 20 e domenica 14 dalle ore 10 alle 17. «Il Percio Padel Team – riporta una nota del CLT – è una squadra composta da maestri di padel altamente qualificati provenienti da Spagna e Argentina che si dedica a promuovere il padel e ad offrire opportunità uniche per giocatori di ogni livello. Ogni sessione di allenamento segue una programmazione incentrata su diversi aspetti della disciplina, per un percorso completo ed esperenziale per tutti i partecipanti, principianti ed agonisti. Il padel è ormai uno sport in crescita esponenziale, basti pensare che in Italia ci sono quasi 9 mila campi e 3.300 circoli. Una vera mania che ha conquistato anche la nostra città e a Terni il CLT è stata una delle prime strutture ad intercettare e promuovere questo trend sportivo, offrendo spazi e confermandosi un punto di riferimento anche per eventi di alta preparazione come sarà il clinic di Padel di Diego Del Percio».

Pomeriggio in musica

Nel pomeriggio di domenica 14 aprile, alle ore 17.30, spazio anche alla musica con ‘Ricordi sbocciavan le viole’. Un appuntamento dedicato a Fabrizio De Andrè interpretato da Alessandro Acciaro, voce caratterizzante della formazione Amico Fragile, accompagnato dal fisarmonicista Fabio Ceccarelli: sua la fisarmonica nella colonna sonora del film premio Oscar ‘La vita è bella’ e interprete di colonne sonore di più di duecento film. Il concerto inoltre proporrà in anteprima alcuni brani appartenenti al nuovo progetto ‘Canzoni da amare’ con la partecipazione del musicista David Pieralisi, chitarrista di Michele Zarrillo, Alessandra Amoroso, Amedeo Minghi, Mietta e molti altri. L’evento è gratuito e su prenotazione al link https://www.eventbrite.it/e/870880245257?aff=oddtdtcreator