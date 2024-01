Terni, alberi: messa a dimora, abbattimento e potature, appalto da 140 mila euro

di S.F.

Data di apertura il 5 gennaio, data di chiusura tre giorni dopo. Procedura rapida per le manifestazioni di interesse sul portale Net4Market del Comune di Terni per affidare il servizio di manutenzione ordinaria degli esemplari arborei ed arbustivi sul territorio per il 2024: in ballo un accordo quadro – viene specificato con un solo operatore economico ai sensi del nuovo codice dei contratti pubblici – annuale dal valore complessivo di 140 mila euro. Motivo? Si parla di interventi legati al verde urbano oltre che «di salvaguardia ed incremento delle alberature comunali». Per quel che concerne la spesa, la maggior parte (133 mila euro) sono per le prestazioni di servizio soggetti a ribasso ed il resto per gli oneri della sicurezza.

Le azioni e il nuovo modello gestionale



In particolar modo vengono citate cinque azioni di cui si dovrà occupare l’aggiudicatario: messa a dimora di alberi, compresa la fornitura in opera ed il relativo tutoraggio; abbattimento di alberi secchi, o con portamento sbilanciato e non stabile, con taglio e rimozione della pianta; svellimento ceppaie; potatura piante e/o interventi di dendrochirurgia; scavo di buche per la messa a dimora di alberi e successivo riempimento con terreno vegetale, compresa la fornitura

in opera del terreno. «Gli interventi potranno essere anche di natura urgente», viene puntualizzato. Ora ci sono le offerte da presentare entro il 15 gennaio e la chiusura ci sarà con affidamento diretto: da quanto appreso si tratta di un nuovo modello operativo d’intervento in attesa del global service in considerazione che l’attuale contratto di servizio non prevede questa tipologia di interventi. A coordinare le operazioni sarà il Comune con ditta aggiudicataria obbligata a garantire la presenza di un tecnico esperto per la tutela del patrimonio arboreo.