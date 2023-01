Terni, altra pianta caduta vicino alla Aldo Moro: «Come possiamo fidarci?»

Numerosi i disagi provocati dal maltempo – pioggia ma anche le forti raffiche di vento – a Terni nella giornata di martedì. Un esempio significativo riguardante l’area verde intorno alla scuola primaria Aldo Moro di via Pascarella lo segnala ad umbriaOn una cittadina. Cosa è successo? Una pianta è finita a terra davanti agli occhi dei genitori durante l’uscita degli alunni dalla struttura e subito è scattata la segnalazione al Comune per intervenire. Cosa è successo? In sostanza è stata resa nota la rimozione della pianta caduta, mentre per le altre è stata comunicata l’assenza di problemi fitosanitari o statici all’esame visivo. In ogni caso è stata data garanzia di ulteriori verifiche anche per quel che concerne i giochi. Infine una nota: «La cosa che risulta anomala – si legge – è che i bambini non usino le vie normali di accesso alla scuola». Bene. Tuttavia la lettrice segnala che in realtà la pianta non è stata rimossa e ovviamente i genitori non è che siano rimasti proprio entusiasti della vicenda. Tutt’altro. «Ne sono già caduti tre», l’allarme lanciato. «Come ci possiamo fidare?». Difficile dargli torto.

IL MALTEMPO TRA PIOGGIA E VENTO