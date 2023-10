Terni: arrestato in via Di Vittorio con 22 grammi di eroina

L’arresto risale alla mattina di martedì 10 ottobre, in via Di Vittorio a Terni. I carabinieri del comando stazione di Terni hanno fermato per un controllo un 38enne della Nigeria – S.E. le sue iniziali – gravato da alcuni precedenti per droga. L’uomo, apparso piuttosto nervoso, è stato sottoposto a perquisizione e nelle tasche dei pantaloni aveva due ovuli contenenti in tutto 22 grammi di eroina. Da qui l’arresto in flagrante per detenzione di droga a fini di spaccio, convalidato il giorno seguente dal tribunale di Terni. Il giudice Biancamaria Bertan ha rimesso in libertà il 38enne nigeriano, formalmente residente a Terni dal 2021, applicando nei suoi confronti la misura dell’obbligo di firma. Il suo legale difensore, l’avvocato Carla Enrica Maria Capitò, ha poi chiesto il termine a difesa per poter valutare un rito alternativo nell’udienza di merito fissata dal tribunale e che si terrà nei prossimi giorni.

Condividi questo articolo su