Terni, auto contro scooter in via Battsti: 21enne in ospedale

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di martedì fra via Battisti e largo don Minzoni, a Terni. L’impatto è stato fra un’autovettura Volkswagen Golf che, condotta da un 67enne (G.S. le sue iniziali) proveniva da largo don Minzoni ed uno scooter Scarabeo Aprilia con in sella un 21enne (T.I.) che procedeva lungo via Battisti in direzione opposta a piazza Tacito. Il giovane è caduto a terra ed è stato soccorso – cosciente – dagli operatori del 118 che lo hanno trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni per i rilievi del caso, con loro anche gli addetti di Area Sicura per le operazioni di messa in sicurezza.

