Terni, auto impatta contro cinghiale lungo il Rato

Il problema è noto ed è stato più volte segnalato dai cittadini dell’area di Palmetta, Colle dell’Oro e Villa Palma. Ora se ne torna a parlare perché nella notte tra lunedì e martedì c’è stato un incidente lungo il raccordo Terni-Orte: una Land Rover – entrato da Terni Est – si è scontrato intorno alle 4 contro un cinghiale che si trovava sulla sede stradale, non distante dal ponte di Toano. Da quanto si apprende l’uomo alla guida ne è uscito ferito in modo non grave ed è stato trasportato in ospedale dagli operatori sanitari del 118; in quel momento, fortunatamente, non passava nessun’altro. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Si tratta di un punto già attenzione in passato a causa della mancanza di un’adeguata protezione su questo fronte, con presenza degli ungulati tutt’altro che rara. Una questione che, al netto dei tavoli tecnici e gli interventi Anas nel corso del tempo, per ora resta di difficile risoluzione.

2017, PROBLEMA ESISTENTE DA ANNI