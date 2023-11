Terni: blitz dei ladri in strada di Carone. Colpite alcune abitazioni

Brutta serata, quella di martedì 21 novembre, per alcuni residenti di strada di Carone, fra Collescipoli e via Narni, a Terni. Ignoti si sono infatti introdotti in almeno tre abitazioni, facendo razzìa di ciò che c’era a portata di mano, di valore. I ladri avrebbero agito nel tardo pomeriggio/prima serata di martedì, in serie, e probabilmente si tratta della stessa banda spostatasi da una casa all’altra. All’interno degli appartamenti, il classico scenario dei furti: caos, disordine, ammanchi e la pesante sensazione – per le famiglie coinvolte – di essere state colpite nel luogo più caro, dove ciascuno ritrova tranquillità e sicurezza, ovvero la propria casa. Sull’accaduto sono in corso indagini da parte dei carabinieri, che hanno raccolto le denunce e iniziato quel lavoro certosino che – è la speranza – potrebbe consentire di individuare i responsabili. Per ora ci sono sconcerto e disagio, comprensibili.

