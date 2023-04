Terni: ‘blitz’ della polizia a Villa Spirito Santo. Accessi abusivi nel mirino

Accessi più che agevoli – i buchi sulla recinzione sono evidenti e praticabili da chiunque – e così Villa Spirito Santo, storica struttura della Diocesi di Terni che si trova a Collerolletta ed è in stato di abbandono da alcuni anni, è facile preda di sbandati, senzatetto, balordi o semplicemente persone che trovano lì un riparo per dormire o un ‘appoggio’ lontano da occhi indiscreti. Su questa situazione, martedì pomeriggio si è concentrata l’azione della polizia di Stato di Terni che, a seguito di richiesta di intervento, si è portata sul posto con due pattuglie della Volante per verificare la presenza di soggetti estranei all’interno. Uno di loro, un giovane cittadino straniero, era in effetti presente ed è stato condotto in questura per accertamenti sul suo status in Italia. Altri forse erano con lui ma hanno fatto perdere le proprie tracce in tempo. La questione, oltre che per il bene in sé che conta anche vasti terreni corredo, attiene anche la sicurezza della zona, dove il parco di Collerolletta versa in condizioni di sostanziale abbandono ed è ritrovo di soggetti non sempre raccomandabili. E quindi la villa è facile ‘alloggio’ per chiunque. Il blitz della polizia di Stato è servito a sgomberare e a far capire che un po’ di attenzione c’è. Ma il nodo resta.

LE FOTO