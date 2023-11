Terni, borgo Rivo: «Qui la corrente salta un giorno sì e l’altro pure». Asm/TDE replica e spiega

La segnalazione arriva dai residenti di quello che può considerarsi il ‘nucleo storico’ di borgo Rivo – via del Cardellino e vie limitrofe – in ragione del livello di esasperazione raggiunto per i frequenti (l’ultimo giovedì sera), lunghi blackout elettrici. A rappresentare il disagio, contattata da più di un cittadino, è Cinzia Diamanti, già amministratrice comunale. Che spiega: «E’ stata fatta una petizione perchè regolarmente, da anni, la corrente ‘salta’ nelle ore più disparate. Innumerevoli le segnalazioni ad Asm, ai dirigenti competenti, ad ogni organo preposto. Puntualmente gli operai tornano a ripristinare il servizio – spiega – ma altretto puntualmente, nei giorni successivi, l’energia elettrica viene meno. Con conseguenti disagi per tutti i residenti, molti dei quali anziani e legati ad esigenze basilari che non possono prescindere dalla corrente elettrica. La richiesta è che venga fatta una seria valutazione, con la sistemazione della cabina coinvolta una volta per tutte». Sul punto, umbriaOn ha interpellato Asm Terni Spa – Terni Distribuzione Elettrica (TDE) che, in una nota, spiega che «a causa della forte ondata di maltempo che ha coinvolto il territorio, si conferma che nella serata di giovedì 2 novembre si è verificata un’interruzione della rete elettrica di bassa tensione in via del Cardellino, dalle 20 alle 22 circa. Il personale di TDE – prosegue la nota – è intervenuto per la risoluzione della problematica, effettuando la riparazione di un cavo che si ritiene abbia causato altri quattro eventi la scorsa estate. Il personale reperibile di TDE – più in generale – è intervenuto tutta la notte per la risoluzione di vari guasti anche nelle zone di via Ippocrate, Porzano, strada di Maratta, via Gabelletta, Porcivalle, Campomicciolo, Papigno e Collestatte. La causa principale dei disservizi è stata la caduta di alberi e rami per il forte vento».

