Terni, bretella Ast-San Carlo: movimenti in vista per le opere di protezione

di S.F.

L’appalto è stato aggiudicato alla Forti Costruzioni il 23 dicembre scorso con un ribasso del 23,77% ed importo netto da 1,5 milioni di euro. Sono trascorsi cinque mesi e dell’avvio dei lavori per la bretella di collegamento tra strada della Romita – zona Ast – e la rotatoria di San Carlo non c’è traccia. Tuttavia nella giornata di lunedì si è registrata una novità propeudeutica alla realizzazione. In zona c’è un tratto di metanodotto Snam.

DICEMBRE 2022, L’APPALTO AGGIUDICATO

IL ‘CARO PREZZI’, SI ALLUNGANO I TEMPI

Protezione ed interferenza

È stata depositata una notifica preliminare di cantiere riguardante la parte finale del tracciato in direzione strada della Romita, dove ci sono un paio di piazzali privati. Si parla di Sidercalce e ‘variante ed opere di protezione per interferenza nuova viabilità Ast-San Carlo’. Il presunto inizio è fissato per il 12 giugno e la conclusione il 14 agosto dopo una stima di 62 giorni lavorativi. Il responsabile unico del procedimento è indicato nella persona di Domenico Giovanni Lo Faro. Da ricordare che il collegamento è di poco superiore ai 500 metri.