Terni, campo sportivo Cesi: via roulotte e Ape Piaggio in vista del restyling Pnrr

di S.F.

La segnalazione della polizia Locale è del 14 agosto 2020 in seguito ad un sopralluogo. A distanza di tre anni – d’altronde a breve ci si metterà mano nell’ambito del Pnrr – scatta l’operazione di pulizia al campo sportivo di Cesi, una delle strutture in degrado nel territorio di Terni: c’è il via libera all’affidamento per togliere di mezzo l’Ape Piaggio e la rouloutte abbandonate da tempo a ridosso dell’area. Ad occuparsene giocoforza è la direzione Ambiente di palazzo Spada, motivo? Non è stato individuato un preciso responsabile. C’è il semaforo verde per la Centro Demolizione Autoveicoli di Narni per 500 euro più Iva.

PNRR CESI, IL PROGETTO PER IL CAMPO SPORTIVO