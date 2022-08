Terni: ‘Campomaggiore in festa’ torna dal 26 agosto al 4 settembre

Torna ‘Campomaggiore in festa’, evento organizzato dalla parrocchia di San Giovanni Bosco, dal 26 agosto al 4 settembre a Terni. Tanti gli appuntamenti in programma, oltre all’apertura, ogni sera, di taverna, bar e pesca di beneficenza.

Il programma

Gli eventi si terranno ogni sera alle ore 21: il 26 agosto la proiezione del film Disney ‘Red’; il 27 agosto ‘Un mattone in più’, spettacolo musicale liberamente tratto da The Wall dei Pink Floyd; il 28 agosto serata di quiz con ‘Le sai tutte?’; il 29 agosto dimostrazione di Karate con i maestri Calzola; il 30 agosto serata musicale con Fabrizio Longaroni; il 31 agosto torneo di burraco; il 1° settembre la presentazione della squadra di pallavolo femminile di serie C ‘ San Giovanni Bosco Colleluna Volley’; il 2 settembre dimostrazione di danza della scuola ‘Asd SoloDanza’ e a seguire la serata karaoke; il 3 settembre cinema all’aperto con il film ‘Il primo Natale’ di Ficarra e Picone e il torneo di calcetto (dalle 17.30 alle 20.30); il 4 settembre conclusione con la commedia in vernacolo ‘La fidanzata de mi maritu’ della Compagnia Teatro a la Bona.