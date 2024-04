Terni: cena benefica di Arci Caccia e Pesca per la pediatria del ‘Santa Maria’

L’Arci Caccia e l’Arci Pesca di Terni organizzano per mercoledì 24 aprile, presso il centro sociale di Gabelletta, una cena di beneficenza per raccogliere i fondi per l’acquisto di due frigo e quattro sedie da donare al reparto di pediatria dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni. Il menù prevede: antipasto tradizionale, pappardelle al cinghiale, spezzatino di cinghiale, roastbeef di vitello, contorno, dolce, vino e acqua. Quote: per gli adulti 30 euro e per i ragazzi fino a 10 anni 15 euro. Possono partecipare familiari parenti e conoscenti. Le prenotazioni – fanno sapere le due associazioni – debbono avvenire entro le ore 19 del giorno 18 aprile ai numeri 0744.58384, 335.5441426 e 338.5432674.

Condividi questo articolo su