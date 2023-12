Terni, centro sociale Valenza: «È ora di riaprirlo»

La riapertura del centro sociale di Valenza a Terni. C’è questa tematica al centro di un’interrogazione presentata dai gruppi consiliari del Pd e di Innovare per Terni.

L’input

«Si tratta, sostengono i consiglieri firmatari, di una struttura – scrivono Maria Grazia Proietti, Francesco Filipponi, Pierluigi Spinelli del Pd e Josè Kenny di IpT – di ultima generazione, con ampio parcheggio, con locali molto ampi al piano terra, cucina, bar, uffici e sale riunioni al piano superiore. Tuttavia ormai da troppo tempo il centro è chiuso e l’ultimo bando per la gestione degli immobili da destinare a centri sociali o per ospitare associazioni non ha riguardato questa struttura. Visto l’ingente investimento per realizzarlo e le ampie possibilità di uso, il centro potrebbe ospitare eventi e momenti di ritrovo per i residenti, assolvendo così anche ad una funzione di inclusione sociale. Con l’interrogazione presentata chiediamo dunque al sindaco e alla giunta di sapere se è intenzione dell’amministrazione di rimettere a disposizione della cittadinanza l’immobile destinato a centro sociale nel quartiere di Valenza». Se ne parlerà più avanti. Ci sono già associazioni interessate.