Terni, ciclabile stazione-Pentima: occupazione d’urgenza

di S.F.

C’è fretta altrimenti si perde la perdita del finanziamento – c’è il Mit di mezzo – utilizzato per impostare tutto l’iter. Succede allora che a Terni scatta il decreto di occupazione di urgenza per la realizzazione di un’altra pista ciclopedonale, quella che collegherà la stazione ferroviaria al complesso universitario di Pentima. Pronta un’indennità di esproprio di poco superiore ai 1.000 euro.

Via Balipedio

Il mirino è puntato su via Balipedio, all’incrocio con viale Brin. È in questa zona che il Comune ha necessità di acquisire parte dei terreni per realizzare il tratto conclusivo della pistaciclopedonale per un quadro tecnico economico da 642 mila euro. La superficie d’esproprio è da 70 metri quadrati e la valutazione è di 11,20 euro a mq con indennità di esproprio della corte comune – dieci i proprietari – non censibile è quantificata in 1.097 euro. Discorso diverso per l’area di proprietà Ast: in questo caso a dicembre è stato raggiunto l’accordo per un comodato d’uso gratuito delle particelle interessate. A realizzarla sarà la Giacchini di Stroncone che, in avvio di 2023, si è aggiudicato l’appalto con un ribasso del 4,23% ed un prezzo unitario di 452 mila euro. In ogni caso serve prima l’ok in consiglio comunale.