Terni: ‘colpo’ notturno nel deposito Rfi di via Piemonte. Bottino di migliaia di euro

‘Colpo’ notturno ai danni del deposito di via Piemonte di Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del polo infrastrutture del Gruppo FS Italiane. A cavallo fra domenica e lunedì ignoti si sono introdotti nella struttura, che si trova a pochi passi dalla stazione ferroviaria, accanto agli impianti sportivi di via Piemonte, portando via mezzi ed attrezzi da lavoro. In particolare sarebbero spariti due furgoni Fiat Ducato, adibiti al trasporto persone ma anche attrezzi, e numerosi arnesi come elettroutensili, fili di rame e altri materiali comunemente utilizzati dal personale per le attività di manutenzione quotidiane. Da quanto appreso, negli spazi RFI del deposito di via Piemonte – l’accesso è avvenuto anche forzando alcune porte interne – insistono dele telecamere di videosorveglianza che, però, non sono funzionanti. A scoprire l’accaduto, lunedì, sono stati gli addetti del polo ternano e la vicenda è finita all’attenzione delle forze dell’ordine con la denuncia per furto sporta presso la polizia Ferroviaria di Terni. Il bottino, in corso di quantificazione, è di svariate migliaia di euro. Il colpo sarebbe stato messo a segno – visto il modus operandi – da una banda specializzata in azioni del genere, che evidentemente aveva ‘attenzionato’ i beni presenti nel deposito di via Piemonte. Ritrovarli, così come risale alle identità dei responsabili del furto, non sarà affatto semplice anche se le indagini sono appena iniziate.

