Terni: con l’auto contro un palo della luce a Cesure

Incidente stradale autonomo nella tarda serata di martedì in via Ippocrate – quartiere Cesure – a Terni. Un uomo di 41 anni di nazionalità albanese (L.T. le sue iniziali) al volante di una Toyota RAV4, ha perso il controllo del veicolo finendo contro un palo della pubblica illuminazione. Danni a parte – per l’auto e per il palo -, non si registrano feriti gravi nell’accaduto: il passeggero dell’autovettura, un altro uomo di nazionalità albanese, si è recato autonomamente al pronto soccorso di Terni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Terni, gli agenti della polizia Locale per i rilievi volti a ricostruire l’accaduto – compreso l’alcol test al conducente della Toyota – e gli addetti di Area Sicura per il ripristino delle condizioni di sicurezza.

Condividi questo articolo su