Terni: cordoglio per la scomparsa di Gianni Quartini, ex dirigente Asm

Cordoglio a Terni per la scomparsa di Gianni Quartini, ex dirigente Asm. In questo ruolo Quartini è ricordato – fra le altre cose – per aver pianificato tutte le linee elettriche e di pubblica illuminazione del Comune di Terni. Nel tempo ha anche avuto costanti relazioni con Enel per la pianificazione degli impianti, portando l’azienda Asm a livelli interprovinciali e di assoluto rilievo. Gianni, per gli amici Giannetto, lascia la moglie Graziella, i due figli Katia e Roberto e i nipoti. Cordoglio viene espresso da tutti i colleghi Asm che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e lavorare con lui, apprezzandone qualità umane e quindi professionali. I funerali si terranno martedì 29 agosto, alle ore 16, nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù (quartiere Città Giardino, Terni).

