Terni, Cospea Alta: «Estremo pericolo e disagio». Altro sos dei residenti

di Marcello Giovannetti

Comitato quartiere ‘Cospea Alta’

Nei giorni scorsi la stampa locale online è tornata a pubblicare un articolo che tratta le problematiche del Quartiere Cospea Alta legate alla realizzazione del sottopasso. Il direttivo del comitato di quartiere ‘Cospea Alta’ esprime un ringraziamento particolare ad UmbriaOn che con l’articolo pubblicato ha riportato all’attenzione il problema annoso di Cospea Alta.

Apprezziamo e condividiamo l’articolo di cui sopra, vogliamo solo riportare alcuni punti per dare, ancora una volta, notizie sulle nostre continue ansie e preoccupazioni giornaliere, infatti, la realizzazione del sottopasso non è soltanto una questione di miglioramento della viabilità ma c’è una questione molto più importante e riguarda la sicurezza dei residenti del quartiere di Cospea Alta. Oggi, come abbiamo denunciato molte altre volte, centinaia di persone ormai risiedono nel quartiere ed altre decine sono in procinto di arrivare. Il quartiere si espande con nuove costruzioni, sono state date autorizzazioni a nuove edificazioni che faranno crescere in modo esponenziale il numero dei residenti.

Rimane immutata, ormai da decenni, soltanto la viabilità, del tutto insufficiente e pericolosa, con il grande problema passaggio a livello che blocca il traffico per oltre trenta volte al giorno, In tale situazione nessun mezzo può entrare e, purtroppo, neppure i mezzi di primo soccorso (medico, ambulanza, vigili del fuoco, forze dell’ordine) e per chi aspetta i soccorsi, l’attesa si trasforma in una roulette russa. È già successo, e con le nostre denunce abbiamo dato ampia diffusione di foto con ambulanze ferme al passaggio a livello (anche per 18 lunghissimi minuti), dell’auto medica che cerca a sirene spiegate di trovare un percorso alternativo, i ritardi fino ad oggi, per fortuna, non hanno avuto esiti drammatici irrecuperabili, ma comunque sono stati la causa di ulteriori indicibili sofferenze per chi doveva giungere in ospedale, con urgenza, per avere le cure necessarie per poter continuare a vivere. Questa è la cruda realtà di chi oggi vive nel quartiere Cospea Alta a cui si aggiunge l’impossibilità di poter avere il servizio di autobus del trasporto pubblico in particolare per i numerosi studenti di ogni ordine e grado che ogni mattina si recano a scuola.

Di contro dobbiamo constatare la costruzione di nuove villette lungo Via Perillo, permesso a costruire n° 44/2022 rilasciato dal Comune il 28 maggio 2022 denuncia inizio attività da parte dell’impresa del 1° giugno 2022, che rimuovono ogni dubbio sul fatto che c’è chi dà priorità al business dell’impresa piuttosto che alla sicurezza di centinaia di persone residenti costretti a vivere sperando unicamente nella fortuna.

In relazione agli ormai tempi biblici per la realizzazione del sottopasso e per rendere meno penalizzante vivere nel quartiere Cospea Alta abbiamo richiesto più e più volte la messa in sicurezza della strada in prossimità del passaggio a livello con la sistemazione del manto stradale ( pericolosamente dissestato), e, là dove possibile, l’allargamento della strada stessa, il taglio della vegetazione ai lati della strada e, soprattutto, l’installazione di illuminazione oggi completamente mancante e che rappresenta un gravissimo pericolo soprattutto per i pedoni. Ad oggi, come risposta alle nostre richieste, sono stati installati soltanto due cartelli stradali per il senso unico alternato, con diritto di precedenza per chi esce dal quartiere, in prossimità del passaggio a livello.

In compenso l’illuminazione non manca anzi è molto abbondante nel nuovo parcheggio di via perillo che, nonostante completato ormai da tempo rimane inaccessibile alle auto ma molto illuminato. Allo stato attuale ci sono posteggiati due prefabbricati e probabilmente l’illuminazione serve a proteggerli. Quindi illuminazione a giorno nel parcheggio fantasma buio completo nella strada di cospea. Al Comune rivolgiamo una domanda (già inoltrata ma senza risposta) l’illuminazione del parcheggio è comunale? Se si come mai lo stesso parcheggio è chiuso al pubblico mentre ci sono posteggiati dei prefabbricati sicuramente di privati? Alla faccia del risparmio energetico.

Per quanto riguarda i tempi di realizzazione del sottopasso UmbriaOn riporta che ‘le ultime stime indicano il deposito del progetto (si spera anche con l’approvazione di Rfi) del sottopasso al comune entro febbraio 2023’ (noi avevamo altre date). Possiamo solo constatare che febbraio 2023 e a ridosso delle elezioni amministrative che si terranno presumibilmente nel mese di maggio 2023. Sappiamo bene che tra elezioni, composizione del nuovo consiglio comunale, composizione della nuova giunta comunale etc. se ne andrà tutto il 2023, quindi, se ne riparlerà, ad essere ottimisti, nel 2024 poi c’è tutto l’ter dell’approvazione del consiglio comunale, la firma della convenzione da dove partiranno i due anni per la realizzazione, e siamo al 2026, a 20 anni dalla firma del piano attuativo 1° giugno 2006.

La situazione di estremo pericolo e disagio, sopra descritta, richiama delle palesi e gravissime responsabilità morali e materiali che hanno fatto giungere al capolinea ‘l’estrema pazienza’ dei cittadini residenti. Per questo con l’assemblea, che terremo entro il prossimo mese di gennaio 2023, decideremo tutte le iniziative da intraprendere.