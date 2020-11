Terni, Covid-19 e crisi: «Rischio tempesta perfetta ed endemia»

«Oggi più che mai serve confronto e senso di responsabilità o la situazione può implodere. Terni rischia di passare dalla pandemia all’endemia». A lanciare il grido di allarme sono Cgil, Cgil e Uil con un messaggio diretto al Comune: chiesto un incontro al sindaco Leonardo Latini per affrontare le problematiche territoriali nell’emergenza Covid in corso.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

Dialogo e problemi

Sono il segretario Cgil, il responsabile Cisl e il segretario Uil di Terni a metterlo in evidenza: «Pur essendo consapevoli delle difficoltà che il Covid-19 sta creando nell’ambito della società, ritengono determinante riavviare il dialogo con le istituzioni a tutti i livelli, per tentare di gestire questa fase con la giusta attenzione e il massimo del senso di responsabilità. Abbiamo dunque chiesto e sollecitato al sindaco Latini un incontro per affrontare le problematiche territoriali nell’emergenza pandemica in corso: i problemi sanitari, la progettazione dei trasporti, le procedure di sicurezza nelle scuole e l’organizzazione dei servizi ai cittadini, in riferimento anche alla questione delle partecipate».

Le crisi industriali

I sindacati sottolineano inoltre che «è necessario un coordinamento rispetto alle crisi industriali e ai problemi del lavoro, sia esso privato che autonomo, affrontando le criticità che stanno emergendo sul versante economico e sociale. C’è il rischio di una tempesta perfetta, nella quale ai problemi innescati dal virus si sommano quelli delle disuguaglianze e di un’organizzazione sociale inadeguata. Insomma a Terni più che altrove rischiamo l’endemia. Cigl, Cisl e Uil ribadiscono che sono a disposizione, come più volte esplicitato, per condividere le proprie idee e la propria esperienza quotidiana: è fondamentale affrontare in modo efficace e risolvere le problematiche delle persone che rappresentiamo e dei cittadini, studenti e anziani».

Per Cgil, Cisl e Uil il Comune, alla pari della Regione, «sta sottovalutando l’importanza di questo confronto. Le relazioni sindacali ternane, pur nelle giuste diversità di approccio politico, sono state sempre costruttive. Consapevoli di avere un ruolo di rappresentanza importante, nei prossimi giorni, se non ci saranno novità a riguardo, avvieremo un percorso di mobilitazione, nel rispetto degli attuali Dpcm, perché riteniamo fondamentale dar voce alle tante sollecitazioni che lavoratori e lavoratrici, pensionati e pensionate, giovani, studenti ma più in generali cittadini – concludono – di questo territorio ci pongono come elementi di giustizia ed equità».