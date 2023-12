Terni: dipendente dell’ospedale deruba due pazienti. Denunciato

Un 47enne di origini campane, incensurato, dipendente dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni dove svolge le mansioni di portantino, è stato denunciato dai carabinieri del comando stazione di Terni per furto aggravato. L’uomo avrebbe derubato due pazienti dell’ospedale, ultraottantenni, portandogli via orologi e oggetti in oro durante la loro degenza nel nosocomio ternano. I fatti risalgono fra la fine di settembre e l’inizio di ottobre 2022. Il 47enne, approfittando dei trasferimenti dei due pazienti da un reparto all’altro, si era impossessato dei loro beni personali. Nel corso della perquisizione domiciliare delegata dalla procura della Repubblica, i militari dell’Arma hanno trovato un orologio sottratto ad uno dei due anziani, posto sotto sequestro in attesa della restituizione al legittimo proprietario.

