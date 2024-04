Terni, disinfestazione e lotta agli insetti: il Comune si affida a società del Molise

di S.F.

L’ultimo contratto di appalto è scaduto e a Terni si cambia per il servizio di disinfestazione e derattizzazione nel territorio comunale. Per la lotta alla proliferazione di insetti infestanti (blatte, vespe, formiche, mosche, zecche, calabroni ecc.) entra in azione una società molisana: c’è la firma sull’affidamento diretto annuale a cavallo tra il 2024 e il 2025.

Via libera

L’importo è stimato in circa 15 mila euro e della questione se ne è occupata la responsabile di progetto, l’ingegnere della direzione ambiente Marta Frittella. Classico iter per l’affidamento: manifestazioni di interesse, richiesta di preventivi (sei i fornitori che si sono fatti avanti in concreto) ed a spuntarla è stata la Servizi Innovativi srl di Ripamolisani (Campobasso) grazie ad una cifra di 11.780 euro oltre Iva e costi della sicurezza. Alla fine la spesa complessiva è di 16.348 euro ed il gruppo di lavoro coinvolto è composto – oltre che dalla Rup – anche dal direttore dell’esecuzione Enrico Maccaglia, Agata Amitrano e Angela Torelli. Firma il dirigente all’ambiente Paolo Grigioni.