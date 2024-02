Terni: donazione all’oncologia in memoria di Maurizio Caiello

Donazione in favore del reparto di oncologia dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni, da parte dei familiari di Maurizio Caiello, scomparso nel 2022 all’età di 42 anni. Si tratta di sette carrelli servitori che i familiari – la mamma Gabriella Anselmi, la moglie Giulia Paradiso, il fratello Cristian ed il papà Antimo – hanno consegnato al reparto per sostenere le attività quotidiane, come segno di gratitudine per quanto fatto per il proprio caro. Presenti alla donazione la caposala Cristina Proietti, il primario Sergio Bracarda, l’oss Elisabetta Tentellino ed il responsabile donazioni dell’azienda, Leonardo Fausti.

