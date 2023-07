Terni: dopo un mese di ‘stop’, la pasticceria Clapier riparte nel segno della sua storia

Dopo circa un mese di stop, riparte la storica pasticceria/bar Carlo Clapier di viale della Stazione a Terni. I clienti dell’attività, giunta al suo 56° anno di vita, verranno di nuovo accolti da giovedì mattina – 13 luglio – da Carlo Clapier e dalla moglie Sandra Aquilini. «Per noi è una ripartenza – commenta lo storico fondatore della pasticceria, indaffarato insieme ai suoi cari nella messa a punto del locale -. C’è emozione nel poter riabbracciare i nostri amici». La gestione, da ora, sarà in capo alla famiglia Clapier: superate le vicissitudini, torna in campo la tradizione nel segno di una storia lunga più di mezzo secolo. In bocca al lupo.

