Terni, Dpi in ospedale: la Fp Cgil scrive a Nas, prefetto e Usl

Scripta manent. Sono giorni un po’ turbolenti, come se mancassero i problemi quotidiani, nell’azienda ospedaliera di Terni per le frizioni venutesi a creare fra i sindacati che rappresentano il personale – medico e non – e la direzione generale. Frizioni che in realtà hanno attraversato probabilmente buona parte dei lavoratori del ‘Santa Maria’, fra chi ritiene che non venga fatto abbastanza per loro – anche e soprattutto sul piano delle cautele anti Covid – e chi invece, la ‘lettera degli otto’ sta lì a dirlo, ha un punto di vista diverso, meno ‘duro’, meno radicale verso la gestione, se così si può dire. Sotto la lente i contenuti delle audizioni che si sono recentemente svolte di fronte alla II commissione consiliare comunale – il prossimo appuntamento vedrà il commissario straordinario Pasquale Chiarelli come ospite dell’organismo politico – in cui le sigle dei lavoratori e dei medici, Ordine professionale compreso, non hanno lesinato critiche e appelli.

‘SANTA MARIA’, I SINDACATI DEI MEDICI LANCIANO L’ALLARME

Contraddizioni?

Fra i sindacati, la posizione della Fp Cgil – attraverso il segretario Giorgio Lucci – è una di quelle che è balzata agli occhi della platea per alcune incongruenze. Non ha usato mezzi termini Lucci quando ha parlato in commissione, molto più tenero (sulla questione sicurezza in ospedale e Dpi) il giorno dopo ai microfoni del Tg3 regionale. Un cambio di linea che aveva lasciato perplessi, per così dire, gli altri sindacati e buona parte dei lavoratori. Scripta manent: lunedì la stessa Fp Cgil, cogliendo forse l’occasione per tagliare la testa al toro, ha chiarito con una lettera il proprio pensiero. Missiva indirizzata sì alla direzione generale, ma pure al prefetto di Terni, alla Usl Umbria 2 e ai carabinieri del Nas di Perugia. Oggetto: dispositivi di protezione individuale all’interno dell’ospedale. La linea originaria pare così ripristinata. E verba volant.

La missiva

«Più volte – si legge nella lettera di Giorgio Lucci – siamo intervenuti per chiedere lo stato di approvvigionamento e distribuzione dei Dpi al personale. In tutti gli incontri, anche alla presenza dei dirigenti preposti, ci è stato sempre garantito che salvo nella prima fase dove l’approvvigionamento è stato problematico, negli ultimi mesi in particolare nella seconda fase pandemica i problemi erano risolti. Risulta invece alla scrivente che in particolare nei reparti e rianimazioni Covid, nelle malattie infettive, il personale non ha a disposizione le tute, dispositivo che offre un ampio raggio di garanzia. Tale mancanza – osserva il segretario della Fp Cgil – pone a forte rischio la salute del personale, per quanto sopra si richiede una verifica immediata della situazione ed una distribuzione del materiale entro 3 giorni dal ricevimento della presente. In caso contrario sarà cura della scrivente richiedere un intervento formale di ripristino delle condizioni di sicurezza dei personale agli enti e dirigenti che leggono per conoscenza. Inoltre in considerazione della gravità dell’omissione, si richiede quali provvedimenti la S.V.. intende adottare nei confronti di coloro che non hanno sorvegliato e ottemperato al proprio compito che è quella della tutela del personale cosi come previsto dal testi unico 81/2009 . Con l’occasione – conclude Lucci -, giova anche precisare che è diritto dei lavoratori a maggior ragione se dirigenti sindacali, esprimere le proprie opinioni che si risolvono come diritto di cronaca e/o di critica. Eventuali ritorsioni più meno formali, stridono con i principi di correttezza, trasparenza e buona fede tanto declamati dalla pubblica amministrazione , soprattutto se l’intento è quello di precludere agli operatori sanitari che ogni giorno si battono nelle trincee ospedaliere, di rappresentare realtà che stanno vivendo rispetto a chi sta dietro una scrivania a dettare ordini».