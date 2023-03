Terni, due nuovi campi da padel a Collescipoli: «Copertura? Struttura ‘leggera’»

di S.F.

Due nuovi campi da padel a Collescipoli a ridosso del ‘Bernardini’. Uno coperto e l’altro scoperto: se ne è parlato martedì mattina durante il question time in occasione dello scambio tra il capogruppo Pd Francesco Filipponi e l’assessore all’urbanistica Federico Cini. C’è sempre aria ‘elettrica’ quando si parla di questa frazione di Terni.

Padel a Collescipoli

Filipponi è partito da una premessa: «Si deve tener conto delle legittime richieste ed istanze dei cittadini che vivono nel borgo, serve creare un confronto con la popolazione residente», si è esposto parlando dell’attuale impianto esistente – già ampliato – del Collescipoli Sporting Club e del nuovo progetto in sviluppo a poca distanza dal campo di calcio in abbandono». Cini sa bene che il tema è delicato, per lo più a causa del posizionamento e dell’area coinvolta: «Sì, c’è un iter per due nuovi campi da padel, uno coperto e l’altro no. La zona è compatibile con la destinazione essendo per spazi pubblici attrezzati e per lo sport. Ora il progetto è in conferenza di servizi e c’è anche la soprintendenza. Dunque il ministero si esprimerà sul rispetto paesaggistico. Non ci sarà un pallone pressostatico, bensì una struttura metallica più leggera», ha specificato. L’impatto sarà da valutare. I cittadini possono essere auditi in conferenza di servizi, ben venga il dibattito su questo argomento. Che è delicato vista la storia del borgo. Informerò le associazioni del territorio e attendo volentieri i residenti. Se la commissione per la qualità architettonica/paesaggio ed il ministero danno l’ok, ci sono tutti i pareri e fattivamente ci sarà il permesso di costruire», ha concluso.

La critica

Il consigliere del Pd si è detto parzialmente soddisfatto: «Bene per la possibilità di poter partecipare alla conferenza di servizi da parte dei cittadini. Invece no per la formalizzazione degli aspetti tecnici: è necessario tenere presente anche quelli politici. Due impianti di padel a poche centinaia di metri sotto ad un magnifico borgo, credo che siano troppi». Vedremo gli sviluppi.