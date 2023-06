Terni, Sabbione e l’eterno problema puzza. Fino in centro: cittadini esasperati

di S.F.

Il tema non è nuovo e ora, con l’arrivo della bella stagione, la problematica torna d’attualità. Con numerose segnalazioni – in particolar modo via social, ma anche direttamente con sos inviati in redazione – per far presente che la situazione sta diventando insostenibile: parliamo del malodore che ‘avvolge’ Terni e che in diverse circostanze viene avvertita anche nelle zone centrali. «Negli ultimi mesi c’è una puzza terribile di crocchette per animali in centro», l’ultimo allarme lanciato. L’argomento è stato trattato pubblicamente lo scorso ottobre in particolar modo con riferimento alla zona di Sabbione – via Mercurio – e l’azienda 4Fish, con tanto di ‘scadenza’ per il piano di mitigazione odorigeno. Nuovi check in arrivo.

Il guaio

Alla base dell’attività di produzione e commercializzazione di alimenti secchi confezionati per animali da compagnia – per vari livelli gli enti coinvolti sono Regione Umbria, Usl Umbria 2, Arpa e Comune, come già spiegato lo scorso autunno – c’è sempre l’Autorizzazione unica ambientale. In tempi recenti i sopralluoghi, le diffide e gli input per sistemare la situazione non sono mancati, tuttavia la problematica è rimasta tra un campionamento e l’altro: «Numerosi controlli sono stati fatti. Si tratta di un’attività florida che ha risolto dei problemi per un sito che era in fallimento. Serve l’impegno per far sì che continui a produrre in modo accettabile», aveva sottolineato all’epoca il vicesindaco Benedetta Salvati. E ora?

Nuovi check in arrivo

UmbriaOn ha contattato sia la 4Fish – in attesa di feedback – che Arpa Umbria per capire in che direzione si sta andando. D’altronde la tematica è rilevante: «C’è un aspetto ambientale e di salute pubblica. Per quel che ci riguarda – spiega l’ingegnere Francesco Longhi, direttore del dipartimento sud dell’Agenzia – c’è attività costante insieme agli altri enti, anche in termini di controlli. Raccogliamo le segnalazioni e ci muoviamo di conseguenza». Con l’obiettivo di migliorare la problematica dal punto di vista ambientale. Da quanto appreso sono attesi ulteriori check a stretto giro per la verifica in merito all’Aua ed i passaggi da ottemperare. Vedremo se ci saranno conseguenze positive e, in questo modo, trovare il giusto equilibrio.