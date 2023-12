Terni, ex scuola in via del Convento: il prezzo scende a 350 mila euro

di S.F.

L’ultima gara risale al 2017 e ora il Comune ‘taglia’ il prezzo a distanza di anni per provare a venderla nel 2025. Tra le novità che si registrano nel nuovo piano delle alienazioni di palazzo Spada, c’è anche l’ex scuola primaria di via del Convento in località Poscargano: si tratta di un’opera realizzata nel 1961 con fondi del ministero dei lavori pubblici ed in stato di degrado da un bel po’. Nel contempo c’è chi abbandona rifiuti nel piazzale di fronte, come si può notare dalla foto scattata sabato pomeriggio.

Nuovo tentativo in vista

Il fabbricato è nel piano delle alienazioni comunale da oltre un decennio ma finora nessuna novità di rilievo. Ora arriva l’aggiornamento del prezzo anche in considerazione dell’andamento del mercato immobiliare: dai precedenti 412.620 euro si passa ad una cifra di 350.727 euro con ‘taglio’ di circa il 15%. La destinazione urbanistica? Insedimanti residenziali di completamento, come stabilito da una specifica variante approvata in consiglio nel 2011. Certo è che la somma necessaria per prendersi l’ex scuola resta alta.