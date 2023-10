Terni, ex scuola via Trevi: «Messa in sicurezza, che si fa?»

L’ex scuola dell’infanzia di via Trevi, a borgo Bovio. C’è questa tematica al centro di un’interrogazione presentata dai consiglieri comunali del Pd di Terni, vale a dire Maria Grazia Proietti, Francesco Filipponi e Pierluigi Spinelli: la richiesta è di sapere «se verranno adottate misure tese a fronteggiare l’abbandono e la messa in sicurezza dell’ex scuola dell’infanzia di via Trevi ed inoltre di conoscere eventuali trattative riguardanti la cessione dell’immobile a privati». L’ultimo tentativo d’asta risale al 2022, andò deserto.

