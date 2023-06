Terni, fermato con la cocaina in auto: 23enne denunciato

Lo hanno pedinato ed osservato dopo una segnalazione sospetta per un veicolo nella zona di San Carlo. Poi è stato bloccato – in azione l’equipaggio della sezione radiomobile – in piazzale Marinai d’Italia a borgo Rivo, a Terni: è così che i carabinieri hanno fermato un 23enne di origini albanesi che, in auto, aveva quattro dosi di cocaina pronte per essere spacciate. Successivamente c’è stata la perquisizione domiciliare e, dietro un quadro, l’Arma ha scoperto un’altra dose di droga. Tutto sequestrato e denuncia in stato di libertà per il 23enne.

Condividi questo articolo su