Terni, Fondazione Carit dona 14 sanificatori per le ambulanze

Quattordici apparecchiature a raggi UV per la sanificazione microbica dell’aria da applicare alle ambulanze del 118 attive nelle aree del Ternano e Narnese-Amerina. Sono state consegnate lunedì mattina in via Bramante, nel parcheggio antistante la Usl Umbria 2, dalla Fondazione Carit: sono lampade germicide prodotte in Italia che saranno installate nei mezzi sanitari per evitare tempi di inutilizzo degli stessi tra un trasporto e l’altro di pazienti.

Cosa consente

Sanificare le ambulanze – sottolinea la Fondazione – con questo metodo innovativo «è una garanzia in più per i pazienti e gli operatori che ogni giorno in questo momento di pandemia da Covid si impegnano ininterrottamente per interventi e trasporti».